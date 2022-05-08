Ahmet Taşgetiren: Bakan, yoksa üfürdü mü?

O bir İçişleri Bakanı. Daha önce gazetecilere falan saydırmıştı. Şimdi bir parti liderine, milletvekiline…

“Soros çocuğu… operasyon çocuğu…. Hayvandan aşağı adam… Esfel-i safilin… İsütihbarat elemanı…”

Ben en çok “istihbarat elemanı” ifadesine takıldım. Hangi istihbarat acaba? MİT değildir herhalde, orada Hakan Fidan var, Emniyet- Jandarma İstihbarat olmamalı, O Bakan’ın kendisine bağlı, Askeri istihbarattan Hulusi Akar sorumlu…. Başka neresi olabilir içerde? Yoksa dışarda bir yerleri mi kastetti Bakan, yoksa üfürdü mü?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı