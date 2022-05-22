Ahmet Taşgetiren: Almanya ve Japonya’nın başardıklarını başaramamış olmanın matematiği

Ben “insana yatırım”ı en başa yazdım.

Onun için Ak Parti, mesela, böyle bir dert taşıyorsa, “insana yatırım yapmalı” dedim. Bunun için “Eğitimi önemsemeli” dedim.

20 yıllık bir iktidar, eğitimle ilgili her toplantıda “Eğitimde gerekeni yapamadık’ diye söze başlamamalı” dedim.

Kültür, aile, gençlik politikaları yerlerde sürünmemeliydi, mesela.

20 koca yıl. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 5’te biri. Ve siz eğitimi başaramıyorsunuz.

İşte Almanya’nın ve Japonya’nın başardıklarını başaramamış olmanın matematiği bu.

1 milyar 700 milyon nüfuslu ve Afrika’dan Çin’e kadar uzanan, Avrupa’nın önemli bir coğrafyasında varlığı hissedilen İslam dünyasının “özgür ağırlığı”na bakmak gerekiyor asıl.

Bizde ne oranda “İnsana yatırım” diğer İslam ülkelerinde ne oranda? En son İHA – SİHA geliştirdik, işte odur insana yatırımın kazandırdığı özgül ağırlık.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı