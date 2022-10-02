Ahmet Tan: Maksat dosta düşmana ‘O kadar da Nebati değilmiş’ dedirtmek

Bu işlerin resmi sorumlusu, Nebati bakan ise saygısızlık olmasın diye topa girmiyor.

Gözlerinin ışıltısıyla durumu idareye çalışıyor.

Sonunda baktı ki çarşı pazardaki yangın genişliyor.

Kendi şirketleri de batacak, yanacak; bu kez ışıltılı gözleriyle değil, parıltılı sözleriyle meseleye şahdamarından giriyor:

“Neoklasik epistemolojik kopuştaki heteredoks yaklaşım, nöroekonomiyle daha fazla önem kazanır” diye kestirip atıyor.

Bu lafların manasını ne yazık ki baş ekonomist cumhurbaşkanımızı geçtik, kendisi dahil AKP ileri gelenleri bile anlamıyor.

Ama hiç önemli değil.

Maksat dosta düşmana, “O kadar da Nebati değilmiş!” dedirtmek.

Ötesini bugün toplanacak altılı masa erbabı düşünsün!

Ahmet Tan’ın yazısı