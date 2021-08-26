Ahmet Takan: Sonraki hamleleri Gül’ü ‘geçiş dönemi adayı’ olarak sunmak

Abdullah Gül cephesinin strateji planlamalarında en önemli husus, Gül’ü bundan sonraki hamlelerde “Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Adayı” olarak kamuoyuna sunmak. Yani, öyle bir algı oluşturmak istiyorlar ki; Türkiye’yi içinde bulunduğu buhrandan, parlamenter sisteme geçirecek isim dışarıdaki büyük desteği ile birlikte Abdullah Gül…

Peki bu formül tutar mı?.. Orada da ilk hedefleri hem muhalefetin hem iktidar cephesinde uzlaşı sağlamak. Yani iktidarın da muhalefetinde tek adayı Abdullah Gül olsun, partiler seçimde tek başlarına yarışsın. Size, hayal gibi geliyor değil mi?.. İster inanın ister inanmayın, planları böyle!.. Hem de, AKP içindeki şu an en etkin hizip olan güvenlikçi kanadı da bu formüle ikna edebileceklerini düşünüyorlar ve bunun içinde çaba gösteriyorlar.

Peki, ’B’ planları ne?..

Ortak, tek aday gösteremezlerse Millet İttifakı’nı baskılamak.

Ahmet Takan’ın yazısı