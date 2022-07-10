Ahmet Takan: Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen sırrı

Rutin gündem ile ilgili olarak CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in ABC gazetesinden Ömer Şahin ile söyleşisi çok dikkatimi çekti. Söyleşi de, “Kılıçdaroğlu’nun Özal ve para sırrı” ara başlıklı bölüm şöyle:

“Genel Başkanımız siyasete girmeden önce bir şirkette çalışıyordu. Siyasete atılınca istifa dilekçesini veriyor. Şirket yetkilisi; ‘Ayda iki kez toplanıyoruz. Siyasete girmeniz burada çalışmanıza engel değil’ diyerek devam etmesini istiyor. Kemal Bey ise, ‘Hem siyaset hem burası olmaz’ diyerek imzayı atıp çıkıyor. Bizim Kemal Bey’in para ile ilişkisi ancak yenge ‘ekmek al gel’ derse olacak derecede. Birkaç ay sonra bankaya gidince hesabında fazlalıkları görüyor. Meğer şirket yetkilisi her ay maaş yatırmayı sürdürmüş. Kemal Bey ne yapmış biliyor musunuz?

Parayı o günkü faiz kurunu ekleyerek iade etmiş. Hazreti Ömer’in ahlakını örnek alan bir insandır. Soruşturmayı yapan bürokrattan bizzat dinlemiştim. Rahmetli Turgut Özal da Başbakan iken, ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok sayıda şikayet var gidip inceleyin’ diyor.

Ahmet Takan’ın yazısı