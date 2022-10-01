Ahmet Takan: Kılıçdaroğlu ve Akşener, sözcülerin gerinlik yaratan açıklamalarına fren koyma kararı aldı

Ortaya çıkan gerilimin ve kırıklıkların ardından Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin bu kadar kısa sürmesi hem de diğerlerine nazaran normal mi?.. Bence, iki lider de itidalli davranmışlar ve görüşme süresini çok uzatmayarak daha farklı spekülasyonların yapılmasının önüne geçmişler. Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından siyasi kulislere yayılan iddialara göre de; Akşener ve Kılıçdaroğlu, parti sözcülerinden gelen ve gerginlik yaratan açıklamalara fren koyma kararı aldıkları söyleniyordu. Baskı balataların sıyrıldığı bir mekanizmada frenlerin daha sağlam tutması için parça değişikliği yapılır mı?.. Zaman gösterecek…

Altılı masaya ilişkin tartışmalar sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta başından itibaren başlattığı ve son olarak önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmenin ardından, yarınki toplantının görünen rutin gündemi de netleşti.

Cumhurbaşkanı adaylığı, ittifak gibi konu başlıklarının şimdilik masa gündeminde olmadığı belirtiliyor.

Ahmet Takan’ın yazısı