Ahmet Takan: İki isim de cumhurbaşkanlığı yarışında havlu attı

Siyaset gündemi yeniden alabora olurken gözler, cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi. İki isimde hiiç vakit geçirmeden sosyal medyadan gayet net açıklamalar yaptı;

Ekrem İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş, “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” dedi.

Bana sorarsanız, iki isimde cumhurbaşkanlığı yarışında havlu attı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’a havlu attırdı demek belki daha doğru bir ifade olur. Daha da ilerisi hakkında tahminlerimi sual ederseniz şöyle derim;

Ekrem İmamoğlu, kısa vadede siyaset geleceğinin stratejisini CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak üzere kuracak…

Ahmet Takan’ın yazısı