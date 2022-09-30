Ahmet Takan: Durum biraz tersine dönüyor gibi

Espri olsun!.. Altılı masanın iç tartışmaları ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin önüne mi geçti?.. Bana, birazcık öyle oldu gibi geliyor!..

Şurada pazar gününe az kaldı. Liderlerin (altılı masa) sorun çözme kabiliyetlerini göreceğiz. Öteleyip, halının altına süpürüp hiçbir şey olmamış gibi mi yapacaklar?.. Yoksa, aslanlar gibi kamuoyunun karşısına çıkıp ‘işte bu iş böyle olacak’ mı diyecekler?..

Önümüzdeki seçimi kazanması için Tayyip Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarması beklenirken durum biraz tersine dönüyor gibi galiba!..

Ahmet Takan’ın yazısı