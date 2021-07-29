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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Ümit Aktaş adlı palavracı sorumluluk alacak mı?

Söylediği aynen şu:

“ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti.”


Dayanağı var mı bu açıklamanın? Yok.

Herhangi bir veriye dayanıyor mu? Dayanmıyor.

Kaynağı işkembe-i kübra olan bir palavra bu.

Apaçık bir yalan.

Peki buna “palavra” deyip geçecek miyiz?

Adının başında “doktor” yazan bir şahsın, “Aşı on binlerce kişiyi öldürdü” demesinin toplumsal etkisi üzerinde hiç durmayacak mıyız?

Böyle bir bilgiyi “hakikat” sanarak aşı olmaktan kaçınanlar çıkarsa…

Ümit Aktaş adlı bu palavracı, sorumluluk alacak mı?

“On binler ölüyormuş, milyonlar sakat kalıyormuş, doktordan duydum” diyerek aşı olmayanlar, entübe yataklarına düştüklerinde adı Ümit Aktaş olan bu doktor, hiç mi sorumlu tutulmayacak?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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