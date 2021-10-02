Ahmet Hakan: Hay diline sağlık Okan Bayülgen, hepimize tercüman oldun

Okan Bayülgen’i hafife almışım.

En son şöyle bir çıkış yaparak resmen gündemi belirledi Okan Bayülgen:

“Influencer’ların hepsi çöp. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işe girmesi bende utanç duygusu oluşturuyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine böyle şeylere tenezzül ederler? Bu büyük bir pornografi. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak yakışıksız.”

İki şey söyleyeceğim bunun üzerine:

BİR: Okan Bayülgen’in devri kolay kolay geçmez.

İKİ: Hay diline sağlık Okan Bayülgen. Hepimize tercüman oldun.

Ahmet Hakan’ın yazısı