Ahmet Hakan: Halit Ergenç gibi birinin, vahşi para kazanma sistemine bu kadar kolay teslim olmasını çok yadırgadım

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BAZI oyuncular sürekli dizilerde kendilerine yer bulabilirlerken bazı oyuncular neden bulamıyorlar?

Bu soruya bir yanıt geliştirmiş Halit Ergenç.

Şöyle diyor:

“Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Herkes para kazanmak istiyor. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. İş bulamıyorlar. Keşke eşit sistem olsa. Ama hayat böyle değil. Bu vahşi bir para kazanma sistemi.”

Halit Ergenç gibi birinin, vahşi bir para kazanma sistemine bu kadar kolay teslim olmasını çok yadırgadım doğrusu.

İnsan Halit Ergenç’ten bir şövalyelik, bir devrimcilik, bir başkaldırı falan bekliyor.

“Böyle gelmiş böyle gitmez” diye haykırmasını bekliyor.

“Bu vahşet sistemine dur demenin vakti geldi” demesini bekliyor.

Marş söylemesini bekliyor, sol kolunu havaya kaldırmasını bekliyor.

Bekliyor da bekliyor yani.

Ahmet Hakan’ın yazısı