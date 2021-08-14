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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalar

Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalardır.

Yaralar sarılır sarılmaz…


Bu konuda çok radikal adımlar atılması gerekiyor.*

İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli.

Ve şu iki adımı atmalı:

  1. Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli.
  1. Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı.

Afet bölgesinin yaraları sarılır sarılmaz ilk görevimiz bunlar olmalı.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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