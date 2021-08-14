Ahmet Hakan: Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalar

Felaketin sorumlusu dere yataklarına yapılan binalardır.
Yaralar sarılır sarılmaz…
Bu konuda çok radikal adımlar atılması gerekiyor.*
İlgili bakanlıklar ve yerel yönetimler el ele vermeli.
Ve şu iki adımı atmalı:
- Bu zamana kadar dere yataklarına yapılmış tüm yapılaşmalara acilen neşter atılmalı ve bir dönüşüm programı hayata geçirilmeli.
- Bundan sonra dere yataklarına yönelik yapılaşmaya karşı ödünsüz bir tutum alınmalı ve gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapılmalı.
Afet bölgesinin yaraları sarılır sarılmaz ilk görevimiz bunlar olmalı.