Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Erdoğan, bu tipleri kendileriyle baş başa bırakıp makul çoğunluğa şunu söylemeli

Türkiye’de çok abartılı, çok aşırı, asla iflah olmaz Erdoğan karşıtı bir kesim var.

Dikkat!


Makul muhaliflikten, akla yatkın eleştirellikten falan söz etmiyorum.

Nefretten gözü dönmüş hale gelmekten söz ediyorum.

Nefretten gözü dönmüşlere…

Ne söylersen söyle…

Asla inanmazlar, asla ikna olmazlar, asla kabul etmezler.

Bunların oranları nedir?

Elimde bir veri yok.

Fakat sayılarının o kadar da fazla olmadığını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, işte bu tipleri kendileriyle baş başa bırakıp…

Geri kalan makul çoğunluğa çok kuvvetli bir vurguyla şunu söylemesinde yarar var:

Merak etmeyin. Yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz. Anayasa buna izin vermiyor zaten. Gönlünüz ferah, içiniz rahat olsun. Oralar yeniden orman olacak”.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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