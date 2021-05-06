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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: CHP bu kadar etkili bir parti mi sorusunu sorduruyor çizgi film

AK PARTİ’NİN ÇİZGİ FİLMİ: Muhalefetin yalanlar üzerine siyaset yaptığı iddiasıyla bir çizgi film yapmışlar. İzledim. Devamı da gelecekmiş. Biraz daha eli yüzü düzgün bir sonuç çıkarabilirlerdi. Biraz daha profesyonel bir iş olabilirdi. Bir de şu var: CHP, bu kadar etkili bir parti mi, sorusunu sorduruyor çizgi film. Filmde Kılıçdaroğlu ve Öztrak ikilisine biraz fazla paye verilmiş gibi geldi bana. Bu açıdan zorlama var gibi. Ama yine de siyasete şekerlik katması açısından olumlu.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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