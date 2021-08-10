Ahmet Hakan: Bu diziyi Merak Akşener’e hararetle tavsiye ederim

“Borgen” diye bir dizi var.

(…)Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sponsorluğunda çekilmiş gibi.

Çünkü bu dizi…

“Parlamenter sistem” adı verilen sistemin rezaletlerini anlatıyor.

– Bir türlü kurulamayan hükümetler…

– Hükümet ortaklarını mutlu etsin diye oluşturulmuş uyduruk bakanlıklar…

– Hükümetlerin her an düşme tehlikesi içinde kıvranmaları…

– Bitmek tükenmek bilmeyen koalisyon görüşmeleri…

Yanlış anlaşılmasın!

Danimarka yapımı dizinin amacı, parlamenter sistem karşıtlığı yapmak değil.

Danimarka politikasını yürütenlerin öyküsünü anlatıyorlar, hepsi bu.

Ama izleyenlerde ister istemez “Şu parlamenter sistem amma beter bir sistemmiş” hissi uyanıyor.

Dizi için şunu söyleyebilirim: Gerçekten üst düzey bir dizi… İnce alaycılığıyla, harika anlatımıyla, şahane oyunculuklarıyla, oya gibi işlenmiş senaryosuyla…Su gibi akıp gidiyor.

Dizilere merak duyduğunu tahmin ettiğim Meral Akşener’e hararetle tavsiye ederim.

Ahmet Hakan’ın yazısı