Ahmet Hakan: Biraz da iktidara akıl vereyim

Hep muhalefete mi akıl vereceğim?

Biraz da iktidara akıl vereyim.

Seçime iki yıl var.

İktidarın bu iki yıl için “ACİL EYLEM PLANI” hazırlaması ve derhal uygulamaya sokması şart.

Böyle bir planda neler olmalı?

Benim çıkarabildiğim şeyler şunlar:

– “Vatandaşla yüz yüze iletişimin yaratıcı yolları” konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılmalı ve sonuçları hemen hayata geçirilmeli.

– Sosyal medya ihmal edilmemeli ama sosyal medyanın rolü asla abartılmamalı. Bu dengeyi sağlayacak bir strateji bulunmalı.

– Bütün tartışmaların, bütün polemiklerin, bütün gündemin, kuvvetli olunan alanlarda yapılmasını sağlayacak bir çaba sarf edilmeli.

– Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için değil, Cumhurbaşkanı’nın yükünü azaltmak için çaba harcanmalı.

Ahmet Hakan’ın yazısı