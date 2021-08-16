Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Biden Afgan kadınlarını, resmen cehennemin ortasında bıraktı

Biden’lı dünya, Trump’lı dünya gibi olmayacak” diyorlardı

“Artık yepyeni bir dünya geliyor” diyorlardı.


İnsan hakları ve demokrasinin yeniden yükselişini göreceğiz” diyorlardı.

Biden geldi.

Ve Afganistan’ı resmen ve alenen Taliban’a teslim etti.

Yani Biden…

Afgan kadınlarını, resmen cehennemin ortasında bıraktı.

Sadece Afgan kadınlarını mı?

Taliban kafasına uymayan herkesi, barbarlığın insafına terk etti.

Televizyon ekranlarında, “Biden gelecek / Dertler bitecek” diye müjdeler yağdıran bilmişlere sesleniyorum:

Online mısınız?

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