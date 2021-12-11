Ahmet Hakan: Arap nefreti yüzünden

BELÇİKA’yla yapacağımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında gurur duyacak tipler, Katar’la yaptığımız herhangi bir ticari anlaşma karşısında küplere biniyorlar.

Niye?

Niye olacak, Arap nefreti yüzünden.

Denemesi bedava:

Katar kelimesini cümleden çıkarın, yerine Belçika ya da Fransa yazın.

Bakın nasıl yüzleri gülüyor.

İnsan Hakları Günü’nde pek güzel insan hakları mesajları döktürenler bile bu durumda.

Araplara karşı ırkçılık yapmayı, ırkçılık olarak bile görmüyorlar. Arap diyerek işledikleri nefret suçunu bile nefret suçu olarak saymıyorlar.

Bir ırka karşı geliştirilen nefret karşısında katiyen utandırılamamak…

Nefret suçunun gelebileceği en üst nokta burasıdır.

Ahmet Hakan’ın yazısı