Ahmet Hakan: Açın şu kafe ve restoranların dış mekanlarını

Prof. Dr. Melih Us, pandeminin ta en başından beri her zaman çok önemli önerilerde bulundu. Önerilerine genelde başta itiraz edildi. Ama sonra bu öneriler uygulandı.

Bizzat tanığıyım: Maske takma önerisini ilk o dile getirmişti. BioNTech için tek doz aşı önerisini de o dile getirdi. Sağlık çalışanlarının yakınlarının aşılanması önerisi de onundu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili söylediklerinin de sonradan doğru olduğu ortaya çıktı.

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Literatürü yakından takip eden, korovirüsle ilgili son gelişmeleri sürekli izleyen, küresel çapta yayınları hiç kaçırmayan bir hekim Melih Us. Ve kurallar konusunda da asla esneme göstermez.

Ona sordum: “Kafe ve restoranların dış mekânlarının açık olmasında koronavirüs açısından bir tehlike var mı?” Tek kelimeyle cevap verdi: “Yok.”

Açın şu kafe ve restoranların dış mekânlarını.

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Ahmet Hakan’ın yazısı