Ahlatcı Doğalgaz, Enerya Enerji’yi halka arz edecek

Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım, 10 kentte 1,8 milyon abonesi bulunan doğalgaz dağıtım şirketi Enerya Enerji’nin halka arz edilmesine karar verdi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Borsadaki keskin düşüşlere rağmen halka arz edilen bazı şirket hisseleri sürekli tavan yaptı.

Borsada son altı ayda 19 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerin hisseleri durmadan tavan yapınca yetkili kurumlar da gözlerini buraya dikti.

Hisselerdeki artış, yeni şirketleri de borsaya girmek için teşvik ediyor.

Ahlatcı geçtiğimiz ay 3,48 milyar TL rekor büyüklükle halka arz edilmişti. Dün akşam KAP’ta yayımlanan açıklamada Ahlatcı bünyesindeki Enerya Enerji’nin de halka arz edileceği açıklandı.