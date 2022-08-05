Ahbap inek satın aldı: Kurbanın ilk günü firar etmişti

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, Kurban bayramının ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Platformu tarafından satın alındı. İneğe ‘Dağlar Kızı Reyhan’ adı verildi.
AA’da yer alan habere göre; Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık’ın, kaçan kurbanlık ineği, 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi’nde bulunarak, sahibine teslim edildi. İneğin bulunduğu haberi sosyal medyada yer alması üzerine Ahbap Platformu ineğe talip oldu.
İzmir’e barınağa götürüldü
Levent ile Kocabıyık’ın görüşerek anlaşması üzerine Ahbap Platformu’ndan gelen ekip, ineği araca yükleyerek barınağa teslim etmek üzere İzmir’e götürdü.
Kocabıyık, ineği almak için iş insanlarının da aradığını söyledi: “Normalde satmayı düşünmüyorduk. Bir hafta sonra yapılacak oğlumun düğününde kesecektik. Haluk bey arayınca kıramadık, onlara verdik, hayırlı olsun.”
Haluk Levent daha önce de Rize’den yüzerek Trabzon’a kaçan boğayı (Ferdinand) satın almıştı.