‘Ağzında gümüş kaşıkla doğan’ dondurmayı da gümüş külahla yer

Mücevher tasarımcısı Delfina Delettrez Fendi gümüş dondurma külahı tasarladı.

Delfina Delettrez Fendi, külahın tasarımında antibakteriyel gümüş kullanmış

İtalyan moda markası Fendi’nin yaratıcısı ailenin, mücevher tasarımcısı kızı Delfina Delettrez Fendi gümüş dondurma külahı tasarladı.

Ayrıcalıklı ailelerde doğan çocuklar için kullanılan ‘ağzında gümüş kaşıkla doğmak’ deyimine gönderme yapan ‘Cono 925’ adlı obje, Fendi’nin web sitesinde 650 avroya (11,500 lira) satılıyor.

4’üncü kuşak bir Fendi olan tasarımcı 2007’den beri kendi adını taşıyan tasarım markası için çalışıyor.