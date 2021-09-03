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Yaramazlara biraz batar!

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirleyici oluyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ağustos ayı kira zam oranı da ortaya çıktı: 15,78.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aylık bazda yüzde 1,12, yıllık bazda ise yüzde 19,25 arttı.


Kira zam oranlarını belirleyen 12 aylık ortalama ise yüzde 15,78 oldu.

Söz konusu rakam, kontrat tarihi ağustos ayında biten kiracıların kiralarına yapılacak maksimum zam oranı.

Yüzde 15,78’lik oranın üstünde zam yapılması ise yasaya aykırı.

Eski kiracıları için karşılıklı uzlaşıyla bu miktarın altında zam oranı belirlemek de mümkün.

Mevcut zam rakamıyla 1000 liralık kirası olan bir kiracının yeni kirası bin 158 liraya, 2 bin liralık kirası olan bir kiracının kirası ise 2 bin 316 liraya yükselecek.

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