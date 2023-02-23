Agatha Christie’nin bir romanı daha dizi oluyor

Polisiye edebiyatın kilometre taşlarından Agatha Christie’nin türkçeye ‘Zehri Kim Verdi’ başlığıyla çevrilen ‘Murder Is Easy’ kitabı dizi oluyor.

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Polisiye türünün hem edebiyatta, hem de sinemada gelişmesine büyük katkıları olan Christie’nin romanları dizi ve film olarak uyarlanmaya devam ediyor.

2015’ten beri ekranı Sarah Phelps’in kaleminden çıkan Christie uyarlamalarıyla buluşturan BBC, bu kez de senaryosunu Sian Ejiwunmi-Le Berre’nin yazdığı bir uyarlama hazırlıyor.

Meenu Gaur’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanan dizi, Londra’ya giden bir trende kendisine katil olduğunu söyleyen bir kadınla tanışan adamı konu alıyor.

İki bölüm halinde BBC One ve kanala bağlı dijital platformlar BBC iPlayer ve Britbox’da ekrana gelecek dizinin kadrosu ise ilerleyen günlerde açıklanacak.