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Yaramazlara biraz batar!

Ağaç kesen kişi 10 fidan dikti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişi belediyeyle varılan uzlaşma sonucunda 10 fidan dikti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Esmerçayı Mahallesi’ndeki parkta kesilen ağacı fark eden belediye ekipleri, durumu polise bildirdi.


Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, ağacı kesen kişinin Bahri Gülalan olduğunu belirledi.

Siverek başsavcılığının talimatıyla uzlaştırmaya gönderilen dosyada, Gülalan’ın 10 fidan dikmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Gülalan, Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresindeki Millet Bahçesi’ne 10 fidan dikti.

Gülalan, ağaca zarar verdiği için duyduğu pişmanlığını dile getirerek şunları söyledi: “Çok üzgünüm, yapmamam gerekiyordu. Belediyeyle 10 ağaç dikme konusunda uzlaşmaya vardık. Ağaçları zevkle ve seve seve dikmeye razı oldum. Herkesten özür diliyorum, bana bu fırsatı tanıyan belediye başkanımız Ayşe Çakmak hanımefendiye de teşekkür ediyorum.”

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