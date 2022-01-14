Afyonkarahisar ve Bursa’da iki kadın cinayeti: Karılarını öldürüp intihara teşebbüs ettiler

Bugün Afyonkarahisar ve Bursa’da iki kadın kocaları tarafından öldürüldü. Eşlerini öldüren iki adam intihar teşebbüsünde bulundu.

AA’ya 25 dakika arayla iki kadın cinayeti haberi yansıdı. İkisinin de başlığı aynıydı. ‘Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu’ başlıklı haberlerde sadece kent isimleri farklıydı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Bayram E. İncili Mahallesi 4015. Sokak’ta evlerinin garajında, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Emsal E.’yle (52) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Eşini bıçak ve demir çubukla ağır yaralayan Bayram E., intihar girişiminde bulundu. Önce demir çubukla kafasına vurdu, sonra damadını arayıp helallik istedi, bıçakla kendisini yaraladı ve kafasını duvara vurdu.

Komşuları, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emsal E., kurtarılamadı. Yaralı Bayram E. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Gazi Mahallesi’nde yaşayan Orcay K. (35) tartıştığı eşi Gözde K.’yı (31) tabancayla vurdu. Sonra da aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine eve giden sağlık ekipleri, Gözde K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Orcay K. önce Karacabey Devlet Hastanesi’ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay K.’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.