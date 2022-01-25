Afrika Uluslar Kupası’nda izdiham: Sekiz kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Afrika Uluslar Kupası’nda, Kamerun-Komorlar maçının oynandığı stadyumun önünde izdiham yaşandı. Sekiz kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

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Kamerun’un başkenti Yaounde’deki Paul Biya Stadyumu’nun kapasitesi 60 bin kişi. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bunun yüzde 80’i kadar sporsever içeri alındı. Taraftarlar içeri alınırken izdiham yaşandı.

Görgü şahitleri, çok sayıda kişinin koşarak, barikatları aşarak, parmaklıkların üzerinden tırmanarak stadyuma girmeye çalıştığını o sırada ezilenlerin olduğunu anlattı.

Çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, aralarında bir de çocuğun bulunduğu sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların yedisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazeteci Leocadia Bongben BBC’ye yaşananları anlattı: “Birden ortalık karıştı. Bağırışlar, çığlıklar duyduk. Tam bir kaos ortamı vardı. Sonra ambulansların seslerini duyduk. Polis o bölgeye bizi yaklaştırmadı. Heyecanla maça girmek isteyen insanların orada hayatını kaybetmesi çok üzücü, korkunç bir şey. “

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) olayla ilgili inceleme başlatırken maç yaşananlara rağmen oynandı. Maçı 2-1 Kamerun kazandı.