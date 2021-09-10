AFP’nin Türkiye bürosundan grev kararı

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AFP çalışanları bugün ajansın İstanbul Teşvikiye’deki ofisinin kapısına grev kararını astı.



Çalışanlar, işveren taleplerini karşılayacak makul bir teklifle gelmezse önümüzdeki günlerde grev yapacak.

İşyeri temsilcisi Burçin Gerçek şunları söyledi: “Biz maaş artışı değil, maaşımızın enflasyon altında ezilmemesi için gerekli düzenlemeyi talep ediyoruz. Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. İsteğimiz bu hakkın bize masada verilmesi. AFP yönetiminin bu yönde bir adım atmasını bekliyoruz.“

TGS Başkanı Gökhan Durmuş’un açıklamaları ise şöyle: “Her ne kadar ‘Türkiye’de kriz yok, yüzde 21 büyüme var, ekonomimiz çok iyi‘ dense de gerçeğin böyle olmadığını hepimiz sokakta yaşayarak görüyoruz. TÜİK yüzde 19 diye enflasyon rakamları açıklarken birçok bağımsız araştırma şirketinin yaptığı araştırmalar sonucu çıkan rakamlar yüzde 30’un üzerinde. İşverenin AFP çalışanlarına teklif ettiği oran sadece yüzde 11. Son üç yılda Türk Lirası’nın avro karşısında yüzde 35 eridiği görmezden gelindi. Bu koşullarda bu sözleşmenin bitme ihtimali yoktu. İşverenden olumlu bir adım atmasını bekleyeceğiz. Eğer olumlu bir adım olmazsa ekim başında grev uygulamasına başlayacağız.“