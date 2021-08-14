Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

Afganistan’ın doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçti.

Taliban, Afganistan’da kontrolünü artırıyor. Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.


Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. ABD istihbaratı, örgütün başkent Kabil’i önümüzdeki günlerde kuşatabileceğini öne sürüyor.

Güvenlik güçleri geri çekildi

Güvenlik yetkilileri, Taliban’ın Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentlerine yönelik saldırılarını dün gece saatlerinde artırdığını belirtti.

Söz konusu kentlerin Taliban’ın kontrolüne geçtiğini bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin kentlerden geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan dün sabah saatlerinde başkent Kabil’in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezleri Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan ve merkezindeki Daykundi vilayetlerine bağlı bazı ilçeler de Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan Milletvekili Abdul Şukur Vakıf Hakimi, Taliban’ın Badahşan’ın Kiran ve Mincan ilçesini ele geçirdiğini belirtti.

Daykundi İl Şura Vekili Gayratullah Cevahiri de Taliban’ın Daykundi’nin Kecran ve Navemiş ilçelerini kontrolü altına aldığını kaydetti.

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