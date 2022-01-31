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Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da bir ayda zatürree ve açlıktan tam 135 çocuk hayatını kaybetti

Save the Children (Çocukları Kurtarın), Afganistan’da Aralık 2021’de 135 çocuğun zatürree ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Taliban’ın geçen ağustosta yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede nakit para akışı kesildi, yabancı fonlar donduruldu. Sağlık sistemi de bu durumdan olumsuz etkilendi.


En az 1 milyon çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, geçen yıl ekim ayında, Afganistan’ın dünyada hızla en büyük insani krize doğru sürüklendiğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü ise 26 Ocak’ta, Afganistan’daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

AA’nın haberine göre dernek tarafından hazırlanan raporda, çocuk ölümlerinin artmasından endişe duyulduğu, ülkedeki ailelerin yarısından fazlasının gerektiğinde sağlık hizmeti alamadığı vurgulandı. Sağlık sisteminin içinde bulunduğu durumun Afgan çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurduğunun altı çizildi.

Ülle genelinde birçok sağlık merkezinin, özellikle kliniklerin, sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi nedeniyle kapatıldığına dikkat çeken dernek çalışanları, çocuklar açısından en önemli sorunun ise yetersiz beslenme olduğunu belirtti. Bazı bölgelerde durumun iyileştirilmesi için çabaların sürdürüldüğü ve mobil ekiplerce binlerce hasta çocuğun hayatının kurtarılması için ülkenin uzak bölgelerinde çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

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