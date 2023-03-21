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Yaramazlara biraz batar!

Afganistan’da 6,5 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirildi.


AA’nın haberine göre açıklamada, depremin yerin 187,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Başkent Kabil’de yaklaşık 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde insanlar panik içerisinde sokaklara çıktı.

Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Afganistan’ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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