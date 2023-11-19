AFAD’dan 31 il için meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 15 il için turuncu, 16 il içinse sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

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Türkiye’de hafta sonu için uyarısı yapılan fırtına ve yağışlar birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürülüğü’nden bilgileri paylaşarak 31 il için uyarıda bulundu.

AFAD’ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*15 ilimiz için (Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak) turuncu, 16 ilimiz için (Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova) sarı uyarı olmak üzere toplam 31 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

*Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir.

*Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.