Eski AFAD daire başkanı Osmanlı okçusu kostümüyle ‘döktürmüş’

2015’ten 2022’ye kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi başkanlığı görevini yürüten İrfan Keskin’in siber güvenlik zirvesinde sahneye Osmanlı askeri kostümüyle çıkıp bilişim anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görsel: Youtube

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk günlerinden beri yurttaşlar arama kurtarma ekiplerinin birçok yere gitmediğine, yardım çalışmalardaki koordinason eksikliğine dikkat çekiyor.

Bu koordinasyon eksikliğini yazılımcı bir arkadaşına sorduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” diye cevap aldığını söyledi.

Kullanıcı, İrfan Keskin’in Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 2018’de Osmanlı kıyafeti giyip bilişim anlattığı videodan bir kesit paylaştı. Birçok yurttaş şaşkınlığını ve öfkesini dile getirdi.

Bir yazılımcıya, “AFAD’ın koordinasyon için kullandığı bir uygulama var mı” diye sordum.



Yazılımcı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” dedi.



Yorumsuz paylaşıyorum! pic.twitter.com/DTtLHGFnNf — Afşin_bey (@AfsinHatipoglu) February 12, 2023

Söz konusu videonun tamamında Keskin’in konuşmasının ilk yarısını kostümsüz yürüttüğü, daha sonra sahneden ayrılıp alkış talep ederek Osmanlı okçusu kostümüyle sahneye geldiği görülüyor.

“Bu sahne için özel kursa gittim. Farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun” diyen Keskin, ok ve yay metaforu üzerinden bilişim anlatıyor.

Keskin’in biyografisini yazdığı kendi sitesinde 2011-2015 arasında Anadolu Ajansı’nda yazılım müdürü ve sistem müdürü olarak görev aldığı belirtiliyor.

Keskin geçen seneki atamayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı milli teknoloji genel müdür yardımcılığına getirilmişti.