Adnan Gümüş: Müziği çok bilinçli olarak hayatımızın parçası haline getirmemiz gerekiyor

Müziği çok bilinçli olarak hayatımızın parçası haline getirmemiz gerekiyor, müzik tür ve seçimi de önemli bir yanı. Çuhadar Hoca’ma müzik seçimini de soruyorum. Yaş grupları itibarıyla bazı önerileri oluyor.

“0-4 yaş grubu için müzik seçimi ve dinleme süreci dikkatlice düşünülmelidir. Bu yaş aralığı için uygun müzik, çocuklar için sakinleştirici, eğlenceli ve ilgi çekici olmalıdır. Renkli, ritmik ve yavaş tempolu melodiler tercih edilmelidir. Ayrıca, şarkıların ve müziklerin çocukların yaş seviyelerine uygun olması önemlidir.”

Hakan Çuhadar Hocam, müzik seçiminde ısrarla ‘steril müzik’ konusuna vurgu yapıyor: “Ben steril müzik tanımı yapıyorum. Pek çok şeyi içeriyor gibi. Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven… Çaykovski, Strausslar… Çok var. Küçük çocuklar için örneğin Mozart’ın eserleri. Küçük yaşta çocukların dev eserleri çalabildiğine dikkat edelim. İyi müzikaller, senfoniler.”

Adnan Gümüş’ün yazısı