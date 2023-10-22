Adnan Dinçer: Beşiktaş zor günlere devam edecek

Sadece Aboubakar ile atak yapmak zorunda kalan ve ilk yarı gol yiyen Beşiktaş, iki stoperinin arasından golü bulan Galatasaray karşısında çok kötü görüldü. Rashica zorunlu çıktı ilk yarım saatte! Tete çok etkiliydi. Sakatlığın getirdiği etkiyle Fernandes ve güçsüz Ghezzal görev alamazdı. Chamberlain’in Rosier’in asistini gol yapması Beşiktaş adına nimetti. Ama değerlendiremedi. Cenk oyuna geç girdi, Galatasaray’ın gol yedikten sonraki telaşı Beşiktaş için avantaj olacaktı ama orta alanda bunu düşünecek bir kurgu yoktu.

Neticede atı alan Üsküdar’ı geçti. Beşiktaş yeniden zor günlere devam edecektir. Her zaman derim; futbol, aklın ayaklara indiği ve basit oynandığı zaman doğrudur. Bu da planlı olur. Yalnız Icardi’nin bu kadar hırslı gecede kaçırdığı goller ve telaşlı görüntüsü iyi değildi. Mert’in hatası da Beşiktaş’ı bir ölçüde yaktı.

Adnan Dinçer’in yazısı