Adıyamanlı çocuklar, minik dostları için poşetten ‘çadır’ kurdu: Kuşlar için yaptık

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Adıyaman’da depremzede çocuklar, kuşların kalması için poşetten ‘çadır’ kurdu.

Fotoğraf: Diken

Kahramanmaraş merkezli iki depremin tüm şiddetiyle sarstığı şehirlerin başında gelen Adıyaman’da binlerce kişi hayatını kaybetti. Adıyaman merkez büyük oranda yıkılırken birçok yurttaş hala enkaz altında.

Depremden canlı kurtulup hayatta kalanlar, kalacak bir evleri olmadığı için dışarıda veya yakınlarının evinde kalıyor.

Evlerinde herhangi bir hasar olmayanlar da yine korkudan geceyi dışarıda geçiriyor. Bu korku ve değişen düzen çocuklar ve hayvanları da çok etkiledi.

Yurttaşlar, bulabildikleri çadırları boş noktalara yerleştirip başlarını koyabilecek yerler hazırlarken bundan etkilenen çocuklar da minik dostları için harekete geçti.

Kahta’daki boş bir arsada poşetten ‘çadır’ kuran çocuklar, bunu kuşların üşümemesi için hazırladıklarını anlattı.