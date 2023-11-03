Adıyaman’da ‘ilk keşfi’ ot toplamaya giden köylüler yaptı

Adıyaman’da Kürtek Dağı Çet yaylasında köylüler, Orta Asya’da sıklıkla kullanılan ‘obo’ geleneğinin kalıntısını bulurken, bunun kentte yapılan ilk keşif olduğu belirtildi.

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Gerger ilçesindeki iki bin rakımlı dağa ot toplamaya giden köylüler, Orta Asya ülkelerinde yolcuların ve çobanların yön bulmasını sağlayan, taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğindeki ‘obo’larla karşılaştı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, oboların kentte ilk defa görüldüğünü söyledi: “Bu obolar eski dönemden günümüze kadar gelmektedir. Adıyaman’da yapılan ilk keşif olması niteliğiyle de çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Başaran Doğu Göktürk ise obo geleneğine ilişkin şunları söyledi: “Eski Türk geleneğinde dağların, nehirlerin veyahut da yol kesişme noktalarının vadilerin ruhları olduğuna inanılır. Bu ruhlar iyi olarak da ifade edilir. Ovalarda bu iyilerin bulunduğu noktalara yapılan taş yığmalardır.”