Adıyaman’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da saat 18.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntının derinliği 5,43 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Covid-19’un Omicron varyantı, alt varyantlar üretmeye devam ediyor. Yeni varyantlarından Eris (EG.5.1 subvaryantı) bugüne kadar 51 ülkede tespit edildi.
Adıyaman’da saat 18.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünyanın en önde gelen futbolcularının transfer olduğu Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi, Exxen ve TV8,5’da yayınlanacak.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak günü 7.764,47 puandan tamamladı.
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