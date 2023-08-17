Adıyaman’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da saat 18.25’te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntının derinliği 5,43 kilometre.