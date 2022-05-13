Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’a (AFAD) göre saat 19:23’te meydana gelen depremin merkez üssü Sincik ilçesiydi.
Depremin 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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