‘Adil yargılanmıyorum’ diyen eski Beşiktaş belediye başkanı duruşma salonunu terk etti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski belediye meclis üyesi Çetin Kırışgil’le, görevdeyken haksız mal edindikleri ve mal bildiriminde bulunmadıkları iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında reddihakim talep ederek salonu terk etti.

Fotoğraf: AA

4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Hazinedar, 2019’da partisi CHP’den istifa etmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dinlenilen tanıklardan Gaye Donay, Hazinedar’ı amcası dolayısıyla tanıdığını belirterek, Beşiktaş Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti sunup sunmadığını hatırlamadığını söyledi.

Hazinedar’ın banka hesabından kendisine, 2015’te 40 bin lira gönderdiğinin sorulması üzerine Donay, “O paranın benim tanıdığım bir kanser hastasına yardım için gönderildiğini, ancak iade ettiğimi hatırlıyorum” dedi.

‘Hesabımda 10 milyon dolar var, 40 bin lirayı soruyorsunuz’

Tanığın dinlenilmesine tepki gösteren Hazinedar şöyle konuştu: “Bu tanığı neden dinliyorsunuz? 40 bin lirayı soruyorsunuz. O dönem zaten hesabımda 10 milyon dolar para var. Doğru bir yargılama yapalım. Siz 40 bin liralık meblağın neden gönderildiğini soruyorsunuz. İnsanlarla özel hukukum olabilir, bu yok edildi. Soruların davanın esasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple diyeceğim yoktur.”

Hazinedar’ın avukatı, ara karar açıklandığı sırada reddihakim talebinde bulundu. Hakimin taleplerini dilekçeyle yapmaları gerektiğini söylediği esnada Hazinedar, adil bir yargılama yapılmadığını söyleyerek duruşma salonunu terk etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

‘Her şey hazır dosya bitmiyor’

Hazinedar, duruşma sonrasında, kendisiyle ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), başbakanlık ve savcılığın bilirkişi raporlarının lehine olduğunu söyledi. Sayıştay raporlarının da olumlu olduğunu dile getiren Hazinedar, şöyle konuştu:

“Yargıtay Ceza Genel Kurulu başkanının mütalaası dosyada. Yeminli mali müşavir raporu dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? Sekiz tane rapor var lehimde ve tam bir buçuk yıldır Adalet Bakanlığı’nın süre talimatına, koyduğu yargılama süresine rağmen sadece üç tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama dosyayı bitirmiyor. Hakimi bu nedenle reddettim.”

İddianameden

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014’te Beşiktaş belediye başkanı seçilen Hazinedar’la bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin haksız mal edindikleri, bildirimde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonunda 18 Aralık 2017’de düzenlenen raporda, soruşturma yapılması gerektiğinin belirtildiği ifade edildi. Savcılıkça yapılan değerlendirmede, Hazinedar’ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015’te yaptığı, bu tarihten sonra banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı aktarıldı.

Mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015’te beyan edilen 7 milyon dolarınsa bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı anlatıldı.

Diğer sanık Çetin Kırışgil’le ilgili de benzer iddialar yer alan iddianamede, sanıkların 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndaki ilgili maddeler gereği, ‘haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme’ suçundan üç yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması, haksız edinilen mallarının zorla alımı ve kamu görevinden yoksun bırakılmaları istendi.