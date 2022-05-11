Adidas’ın 25 kadının çıplak memesini kullandığı sütyen reklamına yasak geldi

Spor giyim markası Adidas’ın ‘her şekil ve büyüklük için konfor‘ sloganıyla 25 çift meme kullandığı reklam kampanyasına Britanya’da yasak geldi.

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Geçen şubat ayında sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni sütyen serisinin tanıtımı için kullandığı meme fotoğraflarıyla birlikte “Kadınların her şekil ve büyüklükteki memelerinin destek ve rahatlığı hak ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden yeni koleksiyonumuzda herkes kendisine tam uyanı bulabilsin diye 43 farklı stilde sütyen sunuyoruz” notunu paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının reklam kampanyasına verdiği tepkiler ise karışıktı. Kimileri Adidas’ın bu hareketini cesurca bularak överken bazıları da reşit olmayanların da bulunduğu bir platformda çıplak meme göstermenin doğru olmayacağına dikkat çekti.

Bir kullanıcının “Belki de destek veren sütyenleri göstermeliydiniz” yorumuna marka “Bütün vücutları tüm ihtişamıyla kutlamak ve hepimizin ne kadar farklı olduğunu göstermek istedik” cevabını yazmıştı.

Kampanya, Britanya’nın reklam sektörünü denetleyen Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından çıplaklık kullanıldığı ve çocukların görebilceği yerde gösterildiği için yasaklandı.

Twitter’da ve seçili alanlarda büyük posterler versiyonu kullanılan kampanya görselleriyle ilgili kadınları ‘vücut parçalarına indirgeyerek‘ nesneleştirdiği, zararlı ve kırıcı olduğu yönünde 24 şikayet geldiği belirtildi.

Adidas görsellerin cinsellikle ilgili olmadığını, ‘farklı şekiller, büyüklükleri yansıtmayı ve kutlamayı, çeşitliliği resmetmeyi’ amaçladığını belirterek savundu.

Ayrıca görsellerde kadınların kimliğini korumak için yüzlerin gösterilmediğini ve bütün modellerin kampanyayı destekleyen gönüllüler olduğu belirtildi.

Billboard ve poster için seçilen alanların okul veya dini mekanlara yakın olmamasına da dikkat edildiği vurgulandı.