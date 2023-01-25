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Yaramazlara biraz batar!

Adidas, FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda kullanılacak topu helikopterle tanıttı

Dünyanın en büyük spor eşyaları üreticilerinden Adidas, FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda kullanılacak topu helikopterle tanıttı.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen turnuva, temmuzda Yeni Zelanda ve Avustralya’da yapılacak. Açılış töreni 20 Temmuz 2023’te Yeni Zelanda Auckland/Tāmaki Makaurau’daki Eden Park’ta. Sydney/Gadigal’deki Stadium Australia ise 20 Ağustos’ta final maçına ev sahipliği yapacak.


32 takımla yapılacak turnuvanın resmi maskotu, her iki ülkeyi birbirinden ayıran ‘Tasman Denizi’ ile ev sahibi ülkelerin dilinde ‘birlik‘ anlamına gelen ‘unity‘ kelimelerimin birleşimi olan ‘Tazuni‘.

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