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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de bir ilk: Cinsiyetsiz çocuk reyonu zorunluluğu

ABD’nin California eyaletinde büyük perakende mağazalarında oyuncak ve çocuk bakım ürünleri için cinsiyetsiz reyon da açılacak.

Fotoğraf: Reuters

Vali Gavin Newsom imzasıyla çıkarılan kanun mağazalarda erkek/kız çocuğu reyonlarını yasaklamıyor. Ancak ayrı bir cinsiyetsiz bölüm olması zorunluluğu getiriyor.


Söz konusu reyonda hangi cinsiyete yönelik üretildiğine bakılmaksızın oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinden oluşan makul bir seçki sunulması gerekiyor.

2024’ten itibaren uygulanacak yasaya uymayan mağazalara ilk ihlalinde 250 dolar (2 bin 250 lira) sonrasında 500 dolar (4 bin 500 lira) para cezası verilecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin ‘benzer ürünlerdeki haksız farklılıkları‘ tespit etmesi ve çocuk ürünlerinde cinsiyete dayalı önyargıyla mücadele amaçlanıyor.

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