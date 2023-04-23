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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek öldü

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadının kucağındaki bebek mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı.


Silahların kullanıldığı kavga sırasında yoldan geçen kadının kucağındaki bebeğe mermi isabet etti.

Bebek ve kavgada yaralanan yedi kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Akşam Postası / 23 Nisan 2023

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