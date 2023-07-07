Adana’da Sasa fabrikasında yangın

Adana’da Sasa Polyester fabrikasının şantiye bölümünde bulunan işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Sasa’dan yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ve üretimin devam ettiği belirtildi.

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Açıklamanın tamamı şöyle: “Sasa’nın PTA tesisi inşaat sahasının dışında, işçilerin barındığı konteynerlerden birinde başlayan yangın 20 tane konteyneri etkileyerek yanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu olmayıp, Adana ve Sasa itfaiyesinin müdahalesi ile söndürülmüştür. İşletmelerimizde herhangi bir sorun olmamıştır. Üretim bölümlerimizde üretimlerimiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”