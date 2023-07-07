Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adana’da Sasa fabrikasında yangın

Adana’da Sasa Polyester fabrikasının şantiye bölümünde bulunan işçilerin kaldığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Sasa’dan yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı ve üretimin devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Açıklamanın tamamı şöyle: “Sasa’nın PTA tesisi inşaat sahasının dışında, işçilerin barındığı konteynerlerden birinde başlayan yangın 20 tane konteyneri etkileyerek yanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu olmayıp, Adana ve Sasa itfaiyesinin müdahalesi ile söndürülmüştür. İşletmelerimizde herhangi bir sorun olmamıştır. Üretim bölümlerimizde üretimlerimiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”


SON HABERLER

Sıcak hava dalgaları afete dönüşmesin

Sıcak hava dalgalarının ‘afet’e dönüşebileceğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, yaşlılar ve çocuklar için riskin çok daha büyük olduğunu söyledi.

KDV’ye de zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20’ye çıkarıldı.

Vergi ve harçlar yüzde 50 zamlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı.