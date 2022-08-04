Adana’da kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde beş gün önce bir araçla çarpışarak yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede öldü.
Emek Mahallesi Barış Bulvarı’nda 30 Temmuz’da yiyecek sektöründe faaliyet gösteren bir firmada kurye olarak çalışan İslam Sönmez’in (27) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelerek dönen S.Y. idaresindeki araçla çarpıştı.
Ağır yaralanan Sönmez, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sönmez, tedavi gördüğü hastanede beş günlük yaşam mücadelesini kaybetti.