Adana’da ‘Cono’ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma

Adana’da ‘Cono aşireti’ olarak bilinen gruptaki kişiler arasında çatışma çıktı.
Adana’da yoğunlukla ‘Cono’ aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde perşembe günü iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.
Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.
Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Adana’da silahlı yaralama, gasp ve benzeri suçlara karıştıkları öne sürülen Cono aşireti üyesi 30 kişiye, 500 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.