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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini söylediği yola duvar ördü

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu duvar örerek ulaşıma kapattı.

Fotoğraflar: AA

Onur Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Murat Kıran, evinin bitişiğindeki yola arazisinden geçtiğini ileri sürerek yaklaşık iki hafta önce duvar ördü. Kıran, duvarın üzerine ‘izinsiz geçişleri engellemek için’ de kırık cam ve çiviler yerleştirdi.


AA’ya konuşan Murat Kıran’ın eşi Vildan Kıran, 335 metrekare tapulu arazilerinin 200 metrekaresinde evlerinin bulunduğunu söyledi.

Arazilerinin 135 metrekaresinden ise yolun geçtiğini savunan Kıran, ‘uyuşturucu ve alkol kullananların buraya gelmesi nedeniyle can güvenlikleri için duvar örerek önlem almak zorunda kaldıklarını’ ifade etti.

Duvardan komşularının rahatsız olduğunu söyleyen Kıran, şöyle devam etti: “Yolun geçtiği arazinin bize ait olduğunu bazı komşularımız da biliyor. Belediye ile sorunumuzu çözemedik. Yolu kapatmamız nedeniyle polis ve zabıta ekiplerine şikayetler gidiyor. Bunun üzerine gelen ekipler elimizdeki belgelerle arazinin bizim olduğu anlaşılınca bir işlem yapmadan ayrılıyor. Duvarın kaldırılması için yıkım kararı gönderildi. Eşim de kararın iptali için mahkemeye başvurdu.”

‘Acil durum ekiplerinin girmesi mümkün değil’

Sokakta evi bulunan Hüseyin Saldüz ise kendisi gibi birçok komşusunun mağdur olduğunu aktardı.

Yolun diğer girişine pazartesi ve salı günleri semt pazarı kurulduğunu anlatan Saldüz, “Pazarın kurulduğu günler sokağımıza giriş çıkış tamamen kapanıyor. Belediyeye de durumu bildirdik ama şimdiye kadar bir sonuç elde edilemedi” dedi.

Nazime Saldüz de hastalık ve yangın gibi acil durumlarda sağlık veya itfaiye ekiplerinin araçlarıyla sokağa girmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

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