Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı

Adana mutfağını dünyayla buluşturan Uluslarası Adana Lezzet Festivali bu yıl 7-9 Ekim’de gerçekleştirilecek.

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Adana Valisi Süleyman Elban, bu yıl altıncısı düzenlenecek festivalin tarihini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Gönüllere taht kuran güzellikleriyle her daim bir numara olan Adana, lezzette de ’01’ numara. Adana’mızın tadına doyulmaz lezzetlerinin yer aldığı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’miz bu sene 7-8-9 Ekim’de. Bu tarihlerde rotanız Adana olsun.”

Festival, şehirdeki Merkez Park’ta organize edilecek.