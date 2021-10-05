Adana Kebapçılar Odası başkanından Bahçeli’ye: Sonunda sıra bize de geldi

Adana Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözlerine tepki gösterdi: “Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek.”

Fotoğraf: Twitter

Bahçeli Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuşurken gıda fiyatlarındaki artıştan söz ettiği sırada şu ifadeleri kullanmıştı: “Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır.”

MHP liderinin bu sözlerinin ardından kebapçı kelimesi kısa sürede binlerce kez kullanılarak Twitter’da TT oldu.

RS FM’de Atilla Güner’in sorularını yanıtlayan Adana Kebapçılar Odası Başkanı Arslan, şunları söyledi: “Çok şaşkınız. Bu kadar köklü ve bu kadar tecrübeli bir siyasi parti liderinin bu şekilde konuşmasının nedenini anlayamadım. Bahçeli, keşke biraz konuşmasını açsaydı da biz de ne demek istediğini anlasaydık. Birçok kebapçı var, bazılarının belki bir fabrikanın çalışanı kadar çalışanları vardır. Biz sürekli çalışacak birilerini ararız, nasıl oldu da işsizlikte payımız oluyor anlamış değiliz.

Anladığımız tek şey Bahçeli’nin uzmanlık alanının ekonomi olmadığı. Hem odamıza kayıtlı esnaf arkadaşlarımız hem de başka şehirlerden meslektaşlarımız bizi arayıp, ‘Bize neden terörist dedi? Neden bölücü dedi’ diye soruyorlar. MHP Adana il başkanı çocukluk arkadaşımdır telefon açıp ben de ona soracağım. Daha önce soğan-patates fiyatları yükselince tüccarlara terörist benzetmesi yapılmıştı, demek ki sıra bize gelmiş. Her şey bitti sıra biz kebapçılara mı geldi?”